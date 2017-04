In Israel sind rund 1.500 palästinensische Häftlinge in den Hungerstreik getreten.

Das teilten Vertreter der Gefangenen mit. Sie fordern bessere Haftbedingungen wie etwa längere Besuchszeiten. Anlass ist der heutige "Tag des palästinensischen Häftlings". Zu dem Hungerstreik aufgerufen hatte der palästinensische Politiker Barghuti. Das Fatah-Mitglied wurde wegen seiner Rolle in der zweiten Intifada zu lebenslanger Haft verurteilt. - In israelischen Gefängnissen sitzen derzeit etwa 6.500 Palästinenser. 500 von ihnen befinden sich ohne Anklage oder Urteil in sogenannter Administrativhaft.