Paraguay verlegt nach israelischen Angaben Ende Mai seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem.

Das südamerikanische Land folgt damit auf die USA und Guatemala, deren Vertretungen in der kommenden Woche nach Jerusalem umziehen. Laut dem israelischen Außenministerium will Paraguays Präsident Cartes zur Eröffnung der Botschaft anreisen.



US-Präsident Trump hatte im Dezember Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt und die Verlegung der Botschaft angekündigt. Dieser Schritt wurde international scharf kritisiert. In den Palästinensergebieten kam es zu Unruhen.

