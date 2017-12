Das israelische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Korruptionsermittlungen erschwert.

Die Reform wurde in der Knesset mit knapper Mehrheit gebilligt. Unter anderem ist vorgesehen, dass die Polizei nach Ermittlungen ihre Empfehlungen an die Staatsanwaltschaft nicht mehr öffentlich machen darf. Die Neuregelung hätte auf mindestens zwei Fälle angewendet werden können, in denen Ministerpräsident Netanjahu der Korruption verdächtigt wird. Nach Massenprotesten hatte der Regierungschef den Entwurf so ändern lassen, dass er nicht auf ihn angewendet werden kann.



Netanjahu soll teure Geschenke, wie Zigarren und Champagner, über Jahre hinweg von einem israelischen Geschäftsmann und anderen reichen Gönnern erhalten haben.

