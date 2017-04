Der israelische Präsident Rivlin hat der französischen Präsidentschaftskandidatin Le Pen eine neue Form der Holocaust-Leugnung vorgeworfen.

Rivlin sagte in Jerusalem bei einer Zeremonie anlässlich des israelischen Holocaust-Gedenktags, die Rechtspopulistin weise eine französische Mitvertantwortung für die Deportation jüdischer Bürger in die Vernichtungslager der Nazis stets zurück. Ihr Ziel sei, die Täter der damaligen Zeit zu Opfern zu erklären.



Bundesaußenminister Gabriel erinnerte bei seinem Antrittsbesuch in Israel an die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust. Dieser sei Mahnung und Verpflichtung für die heutige Generation der Deutschen, gegen Antisemitismus und für Völkerverständigung einzutreten, sagte Gabriel in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Am Vormittag hatten die Menschen in ganz Israel für zwei Minuten in stiller Erinnerung an die sechs Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden verharrt. In Polen fand zur Ehren der Holocaust-Opfer ein "Marsch der Lebenden" vom NS-Vernichtungslager Auschwitz nach Birkenau mit rund 10.000 Teilnehmern aus aller Welt statt.