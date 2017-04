Der israelische Präsident Rivlin hat der französischen Präsidentschaftskandidatin Le Pen eine neue Form der Holocaust-Leugnung vorgeworfen.

Rivlin sagte in Jerusalem bei einer Zeremonie anlässlich des israelischen Holocaust-Gedenktags, die Rechtspopulistin weise eine französische Mitvertantwortung für die Deportation jüdischer Bürger in die Vernichtungslager der Nazis stets zurück. Ihr Ziel sei, die Täter der damaligen Zeit zu Opfern zu erklären.



Bundesaußenminister Gabriel betonte während seines Antrittsbesuchs in Israel in der Gedenkstätte Yad Vashem die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust. Heute will der SPD-Politiker in Jerusalem und in Ramallah im Westjordanland für eine Wiederbelebung der Nahost-Friedensgespräche werben.