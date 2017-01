Israel Premier Netanjahu wegen Verdacht der Vorteilsnahme befragt

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (pa/dpa/Sputnik/Guneev)

Die israelische Polizei hat Ministerpräsident Netanjahu zu Bestechungsvorwürfen befragt.

Drei Ermittler hätten Netanjahu in dessen Amtssitz in Jerusalen vernommen, teilte die Polizei mit. Der Regierungschef wird unter anderem verdächtigt, illegale Schenkungen von zwei Geschäftsleuten angenommen zu haben. Netanjahu selbst hatte die Anschuldigungen vor der Befragung zurückgewiesen. - Bereits während Netanjahus erster Amtszeit hatte es eine Untersuchung wegen Bestechungsvorwürfen gegen ihn und seine Frau gegeben. Diese war jedoch aus Mangel an Beweisen eingestellt worden.