Eine durch mehrere Angriffe auf israelische Soldaten bekannt gewordene 16-jährige Palästinenserin ist angeklagt worden.

Nach Angaben der israelischen Armee muss sie sich unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Aufwiegelung verantworten. Die Jugendliche war am 19. Dezember festgenommen worden. Auf einem Video, das sich schnell in den sozialen Medien verbreitete, war zu sehen, wie sie gemeinsam mit ihrer Cousine zwei Soldaten mit Fußtritten und Ohrfeigen traktierte. Die schwer bewaffneten Israelis reagierten kaum. Die Jugendliche, die in den vergangenen Jahren mehrfach handgreiflich gegenüber Israelis wurde, gilt vielen Palästinensern als Ikone im Kampf gegen die Besatzung des Westjordanlands.

