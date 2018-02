Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat vor einem israelischen Militärgericht der Prozess gegen eine 17-jährige Palästinenserin begonnen.

Zur Begründung wurde auf den Schutz der Minderjährigen verwiesen. Die Anwältin der Angeklagten erhob Einspruch und warf dem Gericht vor, die Öffentlichkeit auszuschließen, damit die Welt nicht sehe, was passiere. - Die 17-Jährige hatte Ende vergangenen Jahres einen israelischen Soldaten vor laufender Kamera getreten und ins Gesicht geschlagen. Der Angeklagten, die zusammen mit ihrer Mutter vor Gericht steht, werden auch Angriffe auf israelische Sicherheitskräfte in weiteren Fällen sowie ein Aufruf zu Anschlägen vorgeworfen.

In arabischen Medien wurde das Mädchen als Symbolfigur des Widerstands gefeiert.

