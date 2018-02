Die israelische Regierung hat die gestrigen Luftangriffe auf Ziele in Syrien als klare Botschaft an den Iran bezeichnet.

Geheimdienstminister Katz sagte in Jerusalem, man habe gezeigt, dass der jüdische Staat keine iranische Militärpräsenz vor seiner Haustür dulden werde. Premierminister Netanjahu erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts, man habe den iranischen und syrischen Kräften im Nachbarland harte Schläge versetzt und klare rote Linien gezogen.



Die Luftangriffe hatten vor allem iranischen Stellungen in Syrien gegolten. Zur Begründung wurde auf das Eindringen einer iranischen Drohne in den israelischen Luftraum verwiesen, die von Syrien aus gesteuert worden sei. Aus Teheran wurde dies dementiert. Der Iran unterstützt Syrien im Kampf gegen die Aufständischen.



Bei den Angriffen war ein israelisches Kampfflugzeug von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die beiden Piloten konnten sich retten. Russland, die USA und die Vereinten Nationen warnten vor einer zusätzlichen Eskalation.

