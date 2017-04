Die israelische Regierung hat Verhandlungen mit den palästinensischen Häftlingen abgelehnt, die in einen Hungerstreik getreten sind.

Der Minister für öffentliche Sicherheit, Erdan, sagte im Armeerundfunk, die Häftlinge seien Terroristen, mit denen man nicht verhandele.



Gestern waren nach Angaben der Strafvollzugsbehörde etwa 1.100 palästinensische Gefangene in den Hungerstreik getreten. Sie fordern unter anderem eine bessere medizinische Versorgung und längere Besuchszeiten. - In israelischen Gefängnissen sitzen derzeit etwa 6.500 Palästinenser. 500 von ihnen befinden sich ohne Anklage oder Urteil in sogenannter Administrativhaft. Der Politiker Barghuti wurde zur Isolationshaft verurteilt. Er hatte den Hungerstreik initiiert.