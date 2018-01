Der israelische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Aharon Appelfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Dies bestätigte seine Familie in Jerusalem der Deutschen Presse-Agentur. Appelfeld gehörte zu den angesehensten Schriftstellern Israels. Seine Bücher wurden in 35 Sprachen übersetzt, darunter auch ins Deutsche. Hauptthemen seiner Werke waren das jüdische Leben vor dem Holocaust und Kindheitserinnerungen aus Osteuropa. Über die Gräuel der Judenvernichtung schrieb er dagegen kaum. Der in Rumänien geborene Appelfeld hatte als Kind das von den Nazis eingerichtete Getto in der Stadt Czernowitz überlebt und kam mit 13 Jahren in das damalige Palästina.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.