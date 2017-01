Israel Schriftsteller Grossman lobt Merkels Flüchtlingspolitik

Der israelische Autor David Grossmann 2015 bei einer Buchpräsentation während des Kosmopolis Festival in Barcelona. (picture alliance / dpa / Alejandro Garcia)

Der israelische Schriftsteller David Grossman hat Wertschätzung für die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel geäußert.

Er sprach im Deutschlandfunk von einem Akt der Würde und des Mutes. Die Bundesbürger rief er angesichts der Anschläge in Deutschland in der jüngsten Zeit zu Gelassenheit auf. Grossman sagte, die Macht des Terrors bestehe darin, dass er nur ganz wenig tun müsse, um die Stimmung in einer gesamten Bevölkerung zu verändern. Wenn dannn die Muslime an den Rand gedrängt würden, führe das wie in einem Teufelskreis zu weiterer Radikalisierung.



Kritisch äußerte sich Grossman über die Israel-Politik der neuen US-Regierung. Wenn Präsident Trump zum Bau von immer mehr Siedlungen in den Palästinensergebieten ermutige, manövriere er Israel in immer größere unlösbare Konflikte, so der Schriftsteller.