Israel Schuldspruch für Soldaten nach tödlichem Kopfschuss auf palästinensischen Attentäter

Nach der Tat: Der in den Kopf geschossene 21-jährige palästinensischer Attentäter liegt unter einer Plane auf der Straße. (dpa / picture-alliance)

In Israel ist ein Soldat nach dem Kopfschuss auf einen verletzten palästinensischen Attentäter wegen Totschlags verurteilt worden.

Ein Militärgericht in Tel Aviv befand ihn für schuldig, den Mann aus Rache für einen verletzten Kameraden getötet zu haben. Das Strafmaß soll am 15. Januar verkündet werden. Der damals 18-jährige Sanitätssoldat hatte im März vergangenen Jahres in Hebron einen verletzt am Boden liegenden Attentäter in den Kopf geschossen und war dabei gefilmt worden. Der Angreifer hatte zuvor einen anderen Soldaten mit einem Messer verletzt. Im Prozess hatte der Angeklagte erklärt, er habe befürchtet, dass der Palästinenser noch einen Sprengstoffgürtel unter seiner Kleidung getragen habe. - Ministerpräsident Netanjahu sprach sich für eine Begnadigung des verurteilten Soldaten aus.