Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfflugzeugs in Syrien kommt heute in Jerusalem das Sicherheitskabinett zusammen. Die Minister wollen über das weitere Vorgehen nach der jüngsten Eskalation beraten. Die israelische Armee hatte gestern zahlreiche Ziele in Syrien aus der Luft angegriffen.

Dabei war ein Kampfflugzeug von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden. Die beiden Piloten konnten sich retten. Begründet wurden die Luftangriffe mit dem Eindringen einer iranischen Drohne in den israelischen Luftraum, die von Syrien aus gesteuert worden sei. Aus dem Iran wurde dies zurückgewiesen. Teheran unterstützt Syrien im Kampf gegen die Aufständischen.



Nach den Angriffen hatte Israels Regierungschef Netanjahu mit Russlands Präsident Putin und US-Außenminister Tillerson telefoniert. Netanjahu sagte, man werde sich weiter gegen jegliche Aggression verteidigen und den Iran davon abhalten, in Syrien präsent zu sein. Russland, die USA und die Vereinten Nationen warnten vor einer weiteren Eskalation.

