Der Tempelberg in Jerusalem ist nach dem tödlichen Attentat wieder für Touristen geöffnet.

Die israelische Polizei hatte das Areal in der Jerusalemer Altstadt gestern zunächst für Muslime wieder freigegeben. Sie müssen nun - genauso wie Touristen - durch Sicherheitsschleusen mit Metall-Detektoren gehen. Damit sollen weitere Anschläge verhindert werden. Am Freitag hatten drei arabische Israelis zwei israelische Polizisten erschossen. Daraufhin hatten Sicherheitskräfte die Angreifer getötet.



Gestern Abend kam es an einem der Zugänge zum Tempelberg zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen arabischen Demonstranten und der israelischen Polizei. Dabei wurden einem Bericht der "Jerusalem Post" zufolge vier Menschen verletzt.