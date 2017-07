In den Auseinandersetzungen um den Zugang zum Tempelberg in Jerusalem sind nach neuen Behördenangaben drei Palästinenser getötet worden.

Bei einem von ihnen soll es sich um einen 17-Jährigen handeln, der von einem Israeli erschossen wurde. In den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei nach den Freitagsgebeten wurden etwa 400 Menschen verletzt, mehrere von ihnen lebensgefährlich.



In und nahe der Altstadt von Jerusalem hatten sich tausende Muslime auf den Straßen zu Gebeten und Demonstrationen getroffen. Sie protestierten gegen neue Zugangskontrollen auf dem Tempelberg, die seit einem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten vor einer Woche in Kraft sind.