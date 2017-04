Der israelische Ministerpräsident Netanjahu erwägt die Absage eines Treffens mit Bundesaußenminister Gabriel.

Grund sei eine geplante Unterredung Gabriels mit Menschenrechtsgruppen, hieß es in Medienberichten. Netanjahu habe seinen Gast aus Deutschland vor die Wahl gestellt, sich mit ihm oder den Aktivisten zu treffen. Der Außenminister wollte sich nicht dazu äußern. Auch von Netanjahus Büro gab es keine Stellungnahme. Allerdings verschickte es seinen Terminplan für heute ohne einen Hinweis auf eine Begegnung mit Gabriel.



Das Treffen des Außenministers mit Vertretern von Menschenrechtsgruppen ist wie sein Gespräch mit Netanjahu für den Nachmittag in Jerusalem angesetzt. Unter den Teilnehmern ist die Organisation "Breaking the Silence", die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzt.