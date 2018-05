US-Präsident Trump wird nicht an der Einweihung der US-Botschaft in Jerusalem am 14. Mai teilnehmen.

Das geht aus der vom Weißen Haus veröffentlichten Liste mit den Namen der US-Delegation für die Zeremonie hervor. Trump hatte eine persönliche Teilnahme in früheren Äußerungen nicht ausgeschlossen. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und die damit verbundene Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels ist ein international umstrittener Schritt. Außer den USA vollziehen ihn auch Paraguay und Guatemala, beide noch in diesem Monat.

