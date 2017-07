Der tödliche Angriff auf israelische Polizisten auf dem Tempelberg hat international Bestürzung ausgelöst.

UNO-Generalsekretär Guterres erklärte in New York, dieser Vorfall habe das Potenzial, weitere Gewalt auszulösen. Alle müssten verantwortlich handeln, um jede Eskalation zu verhindern. Das Auswärtige Amt in Berlin verurteilte die Tat auf das Schärfste. Es sei der schwerste Anschlag seit Jahren in unmittelbarer Nähe der religiösen Stätten. Er werfe einen schweren Schatten auf das friedliche Miteinander der Weltreligionen in Jerusalem.



Drei Männer hatten auf israelische Polizisten geschossen und zwei von ihnen getötet. Die Angreifer wurden auf der Flucht von Sicherheitskräften erschossen. Daraufhin wurde der Tempelberg geräumt und die muslimischen Freitagsgebete verboten. Die israelische Polizei nahm vorübergehend den obersten muslimischen Geistlichen von Jerusalem, Großmufti Hussein, fest.