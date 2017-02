Israel UNO kritisiert milde Haftstrafe für Soldaten nach Tötung von Palästinenser

Der israelische Soldat Elor Azaria (Mitte), der einen verwundeten palästinensischen Attentäter erschoss, wartet mit seiner Familie auf sein Urteil am Militärgericht in Tel Aviv. (AFP - Heidi Levine)

Die UNO-Menschenrechtskommission hat Israel für das Urteil gegen einen Soldaten kritisiert.

Die wegen der Tötung eines Palästinensers verhängte Haftstrafe von eineinhalb Jahren sei zu niedrig und damit inakzeptabel, erklärte eine Sprecherin in New York. Der Fall könne das Vertrauen in die Justiz untergraben und damit eine Kultur der Straflosigkeit fördern. Der 21-jährige Soldat hatte im März 2016 einen verletzt am Boden liegenden palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet. Ein Militärgericht in Tel Aviv begründete das Strafmaß am Dienstag unter anderem damit, dass sich der junge Mann bis zu der Tat nichts habe zuschulden kommen lassen.