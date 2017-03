Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Haley, hat sich klar zu Israel bekannt.

Haley sagte in Washington, die USA hätten keinen besseren Freund als Israel. Das "Niedermachen" des Landes in der UNO sei vorbei. Haley, die vor der pro-israelischen Lobby-Organisation Aipac sprach, übte deutliche Kritik an der Nahostpolitik des früheren US-Präsidenten Obama. Sie wandte sich insbesondere gegen die Enthaltung der US-Regierung bei der Abstimmung über eine Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau im vergangenen Dezember.