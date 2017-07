Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden mindestens 37 Menschen verletzt. Sie seien von Gummigeschossen getroffen worden oder hätten Tränengas eingeatmet. Warum es zu den Ausschreitungen kam, ist noch unklar. Nach dem Abbau der Sicherheitsvorrichtungen am Tempelberg kamen erstmals seit zwei Wochen wieder tausende Muslime zum Nachmittagsgebet auf das Gelände. Palästinenserpräsident Abbas und Mufti Hussein hatten zur Rückkehr in die heilige Stätte aufgerufen.



Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag auf Polizisten in der Jerusalemer Altstadt Kameras und Metalldetektoren aufgebaut. Nach anhaltenden palästinensischen Protesten mit mehreren Toten auf beiden Seiten wurden sie gestern wieder entfernt.