Auf dem Tempelberg in Jerusalem ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei gekommen.

Nach Angaben des Rettungsdienstes Roter Halbmond wurden mindestens 56 Menschen verletzt. Sie seien von Gummigeschossen getroffen worden oder hätten Tränengas eingeatmet. Nach dem Abbau der Kameras und Metalldetektoren am Tempelberg waren erstmals seit zwei Wochen wieder tausende Muslime zum Nachmittagsgebet auf das Gelände gekommen. Palästinenserpräsident Abbas und Mufti Hussein hatten zur Rückkehr an die heilige Stätte aufgerufen.



Israels Ministerpräsident Netanjahu forderte unterdessen, bei schweren Fällen von Terrorismus die Todesstrafe anzuwenden. Er äußerte sich nach einem Gespräch mit Angehörigen von drei ermordeten Siedlern. Am vergangenen Freitag hatte ein Palästinenser eine Familie im Westjordanland überfallen und drei Menschen erstochen.