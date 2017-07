In Jerusalem und im Westjordanland ist es nach den Freitagsgebeten zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen.

Mindestens 20 Palästinenser und vier israelische Polizisten erlitten Verletzungen. In Jerusalem wurde ein palästinensischer Jugendlicher erschossen.



Tausende Muslime hatten in und nahe der Altstadt auf den Straßen gebetet und demonstriert. Die Proteste richteten sich gegen neue Sicherheitsvorschriften auf dem Tempelberg, die seit einem tödlichen Anschlag auf zwei Polizisten vor einer Woche in Kraft sind. An den Zugängen wurden Metalldetektoren aufgebaut. Palästinensische Politiker sehen darin den Versuch, die heiligen Stätten stärker unter israelische Kontrolle zu bringen.



Das Auswärtige Amt rät aufgrund der angespannten Lage dazu, die Altstadt von Jerusalem und die angrenzenden Viertel im Osten der Stadt zu meiden.