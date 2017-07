Israel will aufgrund der angespannten Lage am Tempelberg offenbar seine Militärpräsenz zu den Freitagsgebeten massiv verstärken.

Israelische Medien berichteten unter Berufung auf die Armee, es würden fünf zusätzliche Bataillonen eingesetzt. Nach einem Bericht der Tageszeitung "Haaretz" werden morgen rund zehntausend Muslime rund um das Tempelbergareal erwartet. Der Großmufti von Jerusalem hatte dazu aufgerufen, die Freitagsgebete nicht in den Moscheen, sondern am Tempelberg abzuhalten. Auslöser der jüngsten Gewalt in Jerusalem war ein Überfall auf israelische Soldaten am vergangenen Freitag.