Nach einer Anklageempfehlung wegen Korruption gegen Israels Ministerpräsident Netanjahu ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben gegen weitere Personen aus dessen Umfeld.

Danach wurden zwischenzeitlich der langjährige Medienberater der Familie Netanjahu, Hefetz, sowie der frühere Generaldirektor des Kommunikationsministeriums, Filber, in Gewahrsam genommen. Auch der Mehrheitsaktionär des drittgrößten Telekommunikationsunternehmens, Elovitsch, kam in Haft. Medienberichten zufolge soll dieser für Gefälligkeiten eine positive Berichterstattung über Netanjahu in den Medien veranlasst haben. Der Regierungschef selbst wird in diesem Fall nicht beschuldigt, könnte aber als Zeuge gehört werden. Netanjahu sieht sich laut eigener Aussage einer Kampagne ausgesetzt und wies alle Vorwürfe zurück.

