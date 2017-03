Der israelische Soldat, der einen schwer verletzten Palästinenser erschossen hat, muss vorerst nicht ins Gefängnis.

Ein Militärgericht in Tel Aviv entschied, dass zuerst über einen Berufungsantrag entschieden werden muss. So lange bleibt die Haft ausgesetzt. Der Soldat war im Februar zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er war dabei gefilmt worden, wie er einen am Boden liegenden palästinensischen Attentäter erschoss. Das Urteil wurde international als zu milde kritisiert, unter anderem vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen.