Israel Weitere Schriftrollen-Höhle in Qumran entdeckt

Touristen besichtigen die Ausgrabungsstätte Qumran im gleichnamigen Nationalpark in der judäischen Wüste in Israel (picture alliance / dpa / Reinhard Kaufhold)

Israelische Archäologen haben in Qumran am Toten Meer eine bislang unbekannte Höhle zur Aufbewahrung von Schriftrollen entdeckt.

Es handle sich um eine der wichtigsten Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte in dem Gebiet, hieß es in einer Mitteilung der Hebräischen Universität in Jerusalem. Grabungen belegen demnach, dass die Höhle als Versteck der Schriftrollen aus der Zeit des 70 nach Christus von den Römern zerstörten Zweiten Tempels genutzt worden sei. Mitte des vergangen Jahrhunderts seien die Aufbewahrungsgefäße aber geplündert worden.



Die Qumran-Rollen sind eine Sammlung hebräischer und aramäischer Schriften, die Ende der 1940er Jahre entdeckt wurden. Sie enthalten 2.000 Jahre alte jüdische Texte, darunter auch Abschriften aus dem Alten Testament.