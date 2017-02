Israel Zwei Tote bei Luftangriff auf Schmugglertunnel an ägyptischer Grenze

Ein Zelt über einem Eingang zu einem Schmugglertunnel im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten (Archivbild aus Februar 2016). (picture alliance / dpa / Stefanie Järkel)

Bei einem Luftangriff auf den Gaza-Streifen sind nach palästinensischen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen.

Fünf weitere wurden verletzt, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza-Stadt mitteilte. Der Angriff traf demnach einen Schmugglertunnel an der Grenze zu Ägypten. Das israelische Militär gab zu dem Vorfall keinen Kommentar ab. Gestern waren von ägyptischer Seite aus mehrere Raketen in Richtung der südisraelischen Stadt Eilat abgefeuert worden. Dabei wurde niemand verletzt.