Israel will offenbar den Gazastreifen wieder aufbauen.

Die Zeitung "Haaretz" berichtet, dass das Land heute bei einer Konferenz mit internationalen Geldgebern in Brüssel umfassende Pläne vorstellen wolle. Demzufolge sollen im Gazastreifen Wasserentsalzungsanlagen entstehen, eine Gasleitung gebaut und Hochspannungsleitungen verlegt werden. Auch von einer Kläranlage und einer Mülldeponie ist die Rede. Israel will dem Bericht zufolge an den Projekten mitwirken, sie aber nicht bezahlen. Die benötigten etwa 800 Millionen Euro sollen vielmehr durch internationale Geldgeber zusammenkommen. Israel wolle den Wiederaufbau aber unterstützen - etwa durch die Lockerung von Einfuhrbestimmungen für den Gazastreifen.



An dem Treffen in Brüssel nehmen auch die norwegische Außenministerin und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini teil. Wichtiges Thema ist auch die Ankündigung der USA, ihre finanziellen Mittel für die Palästinenserhilfe zu kürzen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.