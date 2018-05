Der israelische Journalist und Historiker Tom Segev hält eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt für gescheitert.

Bei Israelis und Palästinensern handele es sich um zwei Nationen, die ihre Identität durch das Land definierten, und zwar durch das gesamte Land, sagte Segev im Deutschlandfunk. Für ihn sei derzeit nicht absehbar, wie die Kluft zwischen beiden Seiten überbrückt werden könne. Der Konflikt hat nach Auffassung des Historikers an Symbolkraft gewonnen, zudem spiele in den vergangenen Jahren in dem Konflikt die Religion eine wichtige Rolle, wenn auch keine positive.



Nichtsdestotrotz handele es sich um einen Konflikt, den man deutlich besser managen könne, als es im Moment getan werde. "Es ist vieles zu tun, um das Leben - besonders das der Palästinenser - erträglicher zu machen", sagte Segev.



In der kommenden Woche jährt sich die Staatsgründung Israels zum 70. Mal. Segev, der in der 1970er Jahren als Korrespondent in Deutschland tätig war, hat kürzlich eine Biografie über den Staatsgründer Ben Gurion vorgelegt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.