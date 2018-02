Nach mehreren Monaten auf der Internationalen Raumstation sind drei Raumfahrer wieder zur Erde zurückgekehrt.

Die Sojus-Kapsel mit zwei Amerikanern und einem Russen an Bord landete planmäßig in der kasachischen Steppe. Der Rückflug dauerte rund drei Stunden. Die Raumfahrer waren im September 2017 vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS gestartet. Sie befanden sich insgesamt 168 Tage an Bord der Raumstation. Währenddessen nahmen sie zahlreiche wissenschaftliche Experimente vor.

