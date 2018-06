Der deutsche Astronaut Alexander Gerst hat nach zwei Tagen Flugzeit die Internationale Raumstation erreicht.

Gemeinsam mit einem Russen und einer US-Amerikanerin dockte er in einer "Sojus"-Raumkapsel an der ISS an. Sein Aufenthalt soll bis Mitte Dezember dauern. In der zweiten Missionshälfte wird Gerst ab Oktober als erster Deutscher das Kommando auf der Raumstation übernehmen.



Auf der Mission sind mehr als 50 wissenschaftliche Experimente geplant. Unter anderem soll ein neues Fluoreszenzmikroskop getestet werden, mit dem sich Vorgänge in Zellen sichtbar machen lassen. Die Astronauten werden außerdem medizinische Versuche an sich selbst durchführen und speziell für die ISS hergestellte Funktionskleidung testen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.