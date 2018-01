"Comedy is the new journalism”, behauptet die US-Journalistin Keli Dailey, die das Comedy-Format News Hangover gegründet hat. Sendungen wie "Last Week Tonight" und "The Daily Show" in den USA oder auch die "heute-Show" im ZDF sind Quotenerfolge.

Aber was bedeutet diese Entwicklung? Führt der Erfolg dieser Comedy-Formate zu mehr politischem Interesse?

Oder haben sie viel eher den gegenteiligen Effekt - verstärken sie letztendlich die Politikverdrossenheit und den Politikzynismus mit dem Draufhauen auf die da oben? Und wie gehen Satirikerinnen und Satiriker damit um, dass sie plötzlich für die politische Bildung verantwortlich sein sollen?



Produktion: Dlf 2018