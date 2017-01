Istanbul Attentäter soll für den IS in Syrien gekämpft haben

Bilder von Opfern vor dem Nachtclub Reina, in dem ein bewaffneter Attentäter 39 Menschen in der Nacht zum neuen Jahr tötete. (AFP - Ozan Kose)

Der mutmaßliche Attentäter von Istanbul hat nach Informationen türkischer Medien für die IS-Terrormiliz in Syrien gekämpft.

Das berichtet die Zeitung "Hürriyet" unter Berufung auf Ermittler. Demnach wurde der mutmaßliche Täter inzwischen auch identifiziert. Seine Ehefrau gehöre zu den Verdächtigen, die seit dem Anschlag in der Silvesternacht festgenommen wurden.



Von offizieller Seite wurden die Berichte nicht bestätigt. Die türkischen Behörden veröffentlichten aber neue Fahndungsfotos, auf denen das Gesicht des Attentäters klar zu erkennen ist. Er hatte in einem Istanbuler Nachtclub 39 Menschen erschossen und ist seither auf der Flucht.



Ministerpräsident Yildirim bestätigte in Ankara, dass seine Regierung auf eine weitere Verlängerung des Ausnahmezustands in der Türkei dringt. Das Parlament werde in Kürze darüber diskutieren und dann über eine Ausweitung um weitere 90 Tage entscheiden. Der Ausnahmezustand gilt seit dem Putschversuch im Juli.