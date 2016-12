Istanbul Gericht verfügt Freilassung von Autorin Asli Erdogan aus U-Haft

Die türkische Journalistin und Autorin Asli Erdoğan (imago/ suedraumfoto)

Im Prozess gegen die türkische Autorin Asli Erdogan hat ein Gericht die Entlassung der Angeklagten und zwei weiterer Beschuldigter aus der Untersuchungshaft angeordnet.

Gegen die Betroffenen wurde am ersten Verhandlungstag in Istanbul allerdings eine Ausreisesperre verhängt. Ein anderer Beschuldigter bleibe dagegen in Untersuchungshaft. Das Verfahren solle am 2. Januar fortgesetzt werden, hieß es.

Insgesamt sind neun Menschen unter anderem wegen Mitgliedschaft in der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angeklagt. Wie das Gericht im Fall der anderen Beschuldigten verfährt, wurde heute nicht mitgeteilt. Allen droht lebenslange Haft.