Mehr als 400 Kilometer zu Fuß von Ankara nach Istanbul - in der Türkei ist ein mehr als dreiwöchiger Protestmarsch der Opposition für Gerechtigkeit mit einer Großkundgebung zu Ende gegangen. Mehrere hunderttausend Menschen versammelten sich, um gegen die Politik von Präsident Erdogan und seiner islamisch-konservativen Regierung zu demonstrieren.

Die Abschlusskundgebung im Istanbuler Stadtteil Maltepe am Marmara-Meer fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Laut dem Gouverneur der Stadt, Vasip Sahin, sollten 15.000 Polizisten für Sicherheit sorgen. Ministerpräsident Yildirim hatte versichert, es werde alles Nötige getan, um die Sicherheit der Kundgebung zu gewährleisten. Er forderte die größte türkische Oppositionspartei CHP auf, danach ihren Protest zu beenden.



Deren Vorsitzender Kemal Kilicdaroglu hatte den mehr als 400 Kilometer langen Protestmarsch initiert. Anlass war, dass ein Gericht einen Abgeordneten seiner sozialdemokratischen Partei wegen eines Artikels über geheime Waffenlieferungen an islamistische Rebellen in Syrien zu 25 Jahren Haft verurteilt hatte. Der 68-jährige CHP-Chef brach daraufhin von Ankara nach Istanbul auf, zunächst nur begleitet von einigen hundert Polizisten. Zuletzt folgten ihm täglich zehntausende Menschen, darunter die Schriftstellerin Asli Erdogan und der führende kurdische Politiker Ahmet Türk. Die Marschstrecke musste daher weiträumig für den Verkehr gesperrt werden.



Der Marsch drückt nach Angaben der Organisatoren einen "kollektiven, unparteiischen Wunsch nach einem unabhängigen und gerechten Justizsystem" aus, das ihrer Ansicht nach in der Türkei fehlt. Gemeinsam skandierten die Teilnehmer "Rechte, Gesetz, Gerechtigkeit". Nach Meinung von Kilicdaroglu hat sich in der Türkei ein "Klima der Angst" breitgemacht, seitdem in Folge des gescheiterten Putschversuchs der Ausnahmezustand verhängt wurde und zahlreiche Staatsangehörige sowie Zivilisten festgenommen wurden. Präsident Recep Tayyip Erdogan warf Kilicdaroglu dagegen wiederholt vor, mit dem Marsch "Terroristen" zu unterstützen. Da der Marsch aber friedlich blieb, schritt die Regierung nicht ein.



Auch aus den eigenen Reihen musste sich Kilicdaroglu immer wieder Kritik anhören. So hieß es, dass er nach dem umstrittenen Verfassungsreferendum vom 16. April seine Anhänger nicht zu Protesten auf die Straße gerufen habe. Die Regierung hatte den Volksentscheid über die Machterweiterung von Präsident Erdogan offiziell knapp gewonnen, doch hatte die Opposition ihr Wahlfälschung vorgeworfen.