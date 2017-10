Der deutsche Menschenrechtler Steudtner hat vor Gericht in Istanbul die Terrorvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen.

Er sagte, er habe in seinem Leben niemals irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt. Daher plädiere er in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig und bitte um sofortige Freilassung. Steudtner verteidigte sich auf Englisch, seine Aussagen wurden dann ins Türkische übersetzt. Die Justiz wirft ihm und zehn weiteren Aktivisten die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Den Beschuldigten drohen bis zu 15 Jahre Haft.



Steudtner und die meisten der Angeklagten waren Anfang Juli während eines Seminars von Amnesty International festgenommen worden. Die Organisation selbst, aber auch viele Politiker im Ausland, haben die Vorwürfe als konstruiert und abstrus bezeichnet. Das Auswärtige Amt erklärte, heute sei wohl noch keine endgültige Entscheidung zu erwarten. Man rechne aber mit einem Beschluss darüber, ob die Untersuchungshaft fortgesetzt werde oder nicht.