Istanbul Merkel verurteilt "menschenverachtenden Anschlag"

Polizisten sichern am Morgen nach dem Anschlag auf die Diskothek "Reina" in Istanbul den Tatort. (AFP / Yasin Akgul)

Bundeskanzlerin Merkel hat den Anschlag auf eine Silvesterparty in der Türkei mit 39 Toten verurteilt.

In einem Schreiben an den türkischen Präsidenten Erdogan ist die Rede von einer menschenverachtenden und hinterhältigen Tat. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Steinmeier. Auch US-Präsident Obama, der russische Staatschef Putin und die EU-Außenbeauftragte Mogherini zeigten sich erschüttert über das Attentat. In der vergangenen Nacht war mindestens ein Bewaffneter in einen Nachtclub in Istanbul gestürmt und hatte in die Menge geschossen. In der Diskothek feierten mehrere hundert Menschen den Jahreswechsel. Nach Angaben des türkischen Innenministeriums sind unter den 39 Opfern viele Ausländer. Etwa 70 Personen wurden verletzt. Der Täter ist flüchtig.



Die Regierung in Ankara kommt noch heute zu einer Krisensitzung zusammen. Staatspräsident Erdogan erklärte, sein Land werde als Nation zusammenstehen und den Terrorismus entschlossen bekämpfen. Oppositionsführer Kilicdaroglu warf der regierenden AKP Versagen vor. Es gebe keinerlei nachhaltige Anti-Terror-Politik.