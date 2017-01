Istanbul Mutmaßlicher Attentäter festgenommen

Die türkische Polizei hat in Istanbul einen Mann festgenommen, der den Anschlag auf eine Diskothek an Silvester verübt haben soll. Der Mann soll in Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat stehen. Zudem nahmen Sicherheitskräfte weitere Personen fest, die dem IS nahe stehen sollen.