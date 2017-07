Die Polizei in Istanbul hat eine Versammlung von Transgender-Aktivisten aufgelöst, die für ihre Rechte demonstrieren wollten.

Die eigentliche Kundgebung - der Trans Pride March - war gestern Abend verboten worden. Zur Begründung verwiesen die Behörden auf die öffentliche Sicherheit und bezeichneten die Organisatoren als "Randgruppe". Die Aktivisten erklärten später in den sozialen Medien, dass sie sich nicht an das Verbot halten würden.



Erst vor einer Woche hatten die Behörden - ebenfalls zum wiederholten Mal - die Gay-Pride-Parade in Istanbul untersagt. Auch damals widersetzten sich Aktivisten dem Verbot.