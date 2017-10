In Istanbul hat der Prozess gegen elf Menschenrechtler begonnen, darunter der Deutsche Peter Steudtner.

Im Gerichtssaal herrschte großer Andrang, auch der deutsche Generalkonsul Birgelen war anwesend. Vor dem Gebäude demonstrierten zahlreiche Menschen für die Freilassung der Angeklagten. Den Menschenrechtlern wird die Unterstützung einer Terrororganisation vorgeworfen - eine Anschuldigung, die international für Empörung und Unverständnis gesorgt hat. Steudtner war Anfang Juli in einem Hotel auf einer Insel vor Istanbul festgenommen worden, wo er als Trainer an einem Seminar von Amnesty International teilnahm. Der Generalsekretär der Organisation in Deutschland, Beeko, kritisierte, die Anklagebehörde deute eine Fortbildung in ein konspiratives Geheimtreffen um. Der SPD-Außenpolitiker Annen sagte im Deutschlandfunk, die Anklageschrift sei eine "wirre Zusammenfügung" von Vorwürfen. Er erwarte die sofortige Freilassung aller Angeklagten. Der ganze Sachverhalt sei inakzeptabel für ein Land, das EU-Mitglied werden wolle. Das Auswärtige Amt erklärte, man hoffe auf ein ermutigendes Zeichen für die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz.