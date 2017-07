In Istanbul haben sich mehrere hunderttausend Menschen zu einer Kundgebung der Opposition gegen die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan versammelt.

Oppositionsführer Kilicdaroglu forderte die Freilassung aller inhaftierten Abgeordneten und Journalisten und erklärte, seine Bewegung wolle die Mauern der Angst niederreißen. Der heutige Tag sei nicht das Ende des Marsches, sondern der Beginn der Freiheit, rief der Vorsitzende der CHP-Partei der Menge zu. Die Veranstaltung in einem Park am Marmara-Meer bildete den Abschluss des sogenannten "Marsches für Gerechtigkeit". Zehntausende Menschen waren dem Aufruf Kilicdaroglus gefolgt und hatten sich an dem mehr als dreiwöchigen Protestzug von Ankara nach Istanbul beteiligt. Auslöser war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Die Kundgebung findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt.