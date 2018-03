Ungeachtet des Ausnahmezustands in der Türkei sind gestern am internationalen Frauentag in Istanbul mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen.

Sie demonstrierten für Frauenrechte und gegen männliche Gewalt. Unter die Menschenmenge hatten sich auch Lesben, Schwule und Transsexuelle gemischt. Die Polizei griff nicht ein. Die Demonstration war - anders als eine geplante Kundgebung von Homosexuellen im vergangenen Sommer - nicht verboten. In der Türkei herrscht seit dem Putschversuch im Juli 2016 der Ausnahmezustand. Grundrechte wie das Recht auf Versammlungsfreiheit sind damit eingeschränkt.



In Spanien nahmen mehr als fünf Millionen Frauen an einem Streikaufruf teil. Am späten Abend demonstrierten in Madrid etwa 200.000 Menschen für die Rechte von Frauen.

