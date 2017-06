In Istanbul haben Sicherheitskräfte mit Gewalt eine Gaypride-Parade verhindert.

Die Polizei feuerte Gummigeschosse auf Demonstranten ab, die sich trotz eines Verbots an dem Marsch für die Rechte Schwuler, Lesben, Bisexueller und Transgender beteiligen wollten. Außerdem wurden Tränengas eingesetzt und umfangreiche Personenkontrollen durchgeführt. Reporter berichten zudem von zahlreichen Festnahmen auf dem zentralen Taksim-Platz. Der Provinzgouverneur von Istanbul hatte die Gaypride-Parade gestern verboten. Begründet wurde dies mit einer "Gefahr für die Sicherheit von Touristen und die öffentliche Ordnung".



Die mehrheitlich muslimische Türkei gehört zu den wenigen Ländern in der Region, in denen Homosexualität nicht verboten ist. Allerdings kam es wiederholt zu Übergriffen.