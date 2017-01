Istanbul UNO-Sicherheitsrat verurteilt "barbarische Terrorattacke"

Türkische Polizisten am Reina-Nachtclub in Istanbul (afp / Yasin Akgul)

Der UNO-Sicherheitsrat hat den Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul verurteilt.

In einer Erklärung heißt es, der Angriff sei eine abscheuliche und barbarische Terrorattacke gewesen. Das Auswärtige Amt in Berlin rief Deutsche in Istanbul auf, Menschenansammlungen und größere Veranstaltungen zu meiden.



Ein Bewaffneter hatte in der Silvesternacht in der populären, türkischen Diskothek "Reina" um sich geschossen und 39 Menschen getötet. Knapp 70 Personen erlitten Verletzungen. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren unter den Todesopfern mindestens 24 Ausländer, darunter viele aus arabischen Ländern, andere aus Israel, Frankreich und Belgien.



Der Täter wird mit einer Großfahndung gesucht. Ministerpräsident Yildirim sagte, es stehe noch nicht fest, wer hinter dem Anschlag stehe. Die verbotene Arbeiterpartei PKK ließ erklären, dass kurdische Gruppierungen die Gewalttat nicht begangen hätten.