Zweieinhalb Monate nach der Parlamentswahl in Italien haben sich die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega im Grundsatz auf ein Regierungsprogramm verständigt.

Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt, dem Vernehmen sieht es jedoch niedrigere Steuern, höhere Sozialausgaben und die Rückabwicklung einer Rentenreform vor. Fünf-Sterne-Chef di Maio sagte nach einem Treffen mit seinem Lega-Kollegen Salvini in Rom, es seien noch einige Details zu klären. Das Programm muss noch von den Parteimitgliedern und Staatspräsident Mattarella gebilligt werden. Wer Regierungschef werden soll, ist offenbar weiter unklar.



In der Sendung "Europa heute" haben wir kürzlich die Frage gestellt, was die Partei Lega eigentlich erreichen will und wie sie sich verändert hat.

