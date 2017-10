In Italien hat das Abgeordnetenhaus die umstrittene Reform des Wahlrechts gebilligt.

In Rom votierten 375 Parlamentarier für die Veränderung des Wahlsystems, es gab 215 Gegenstimmen. Vor allem die Protestpartei "Fünf Sterne" ist gegen die Reform. Das Gesetz muss noch vom Senat gebilligt werden.



Die Änderungen sollen möglichst verhindern, dass es unterschiedliche Machtverhältnisse im Senat und im Abgeordnetenhaus gibt. Die Bildung von Koalitionen und gemeinsamen Wahllisten wird in der Reform begünstigt. - In Italien muss spätestens im Mai 2018 gewählt werden. Zur Zeit gibt es kein übereinstimmendes Wahlrecht für die beiden Kammern des Parlaments.