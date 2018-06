Die neue italienische Regierung kann ihr Amt antreten.

Nach dem Senat sprach auch das Abgeordnetenhaus der Koalition unter Regierungschef Conte das Vertrauen aus. Die beiden Koalitionspartner - die Protestbewegung Fünf Sterne und die fremdenfeindliche Lega - verfügen über eine Mehrheit im Parlament. Die neue Regierung will eine strikte Einwanderungspolitik durchsetzen.



Conte betonte vor dem Abgeordnetenhaus, er werde sich für ein soziales und wirtschaftliches Wachstum einsetzen und gleichzeitig für eine schrittweise Absenkung der Verschuldung. Italien ist so hoch verschuldet wie kaum ein anderes Land in Europa. Pläne für Steuersenkungen und andere teure Vorhaben der neuen Regierung haben in der EU Besorgnis ausgelöst.

