In der italienischen Stadt Macerata sind mehrere Menschen durch Schüsse aus einem Auto verletzt worden.

Medienberichten zufolge soll es sich dabei um afrikanische Migranten handeln, auf die an unterschiedlichen Orten gefeuert worden sei. Die Polizei sprach lediglich von Personen ausländischer Nationalität und rief die Bürger dazu auf, öffentliche Plätze zu meiden. Ein Verdächtiger sei inzwischen festgenommen worden.



Laut der Nachrichtenagentur Ansa wurde er gefasst, als er in eine italienische Flagge gehüllt einen faschistischen Gruß vor einem Denkmal für gefallene Soldaten gezeigt habe. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Im Auto fanden die Carabinieri demnach die vermeintliche Tatwaffe, eine Pistole.



In Macerata war kürzlich eine Frau getötet worden. Hauptverdächtiger ist ein nigerianischer Einwanderer. Die Stadt liegt in Mittelitalien in der Region Marken und hat rund 42.000 Einwohner.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.